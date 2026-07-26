بعد أنقرة.. الزيدي يزور السعودية الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

يجري رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الخميس المقبل، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تتضمن مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات، إلى جانب بحث التنسيق الأمني بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وفقاً لمصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي سيجري زيارة رسمية مهمة إلى السعودية يوم الخميس من الأسبوع الحالي، مبيناً أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المباحثات ستتضمن أيضاً تنسيق الجهود الأمنية بين العراق والسعودية، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن الأوضاع في المنطقة، وبحث تأثير الحرب على الاستقرار الأمني والاقتصادي في عموم المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة رسمية من المقرر أن يجريها الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة، يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستتضمن، وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.