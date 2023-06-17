بعد نجاح وساطة السوداني.. بغداد تجمع طهران والقاهرة لإعادة العلاقات قريباً

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، أن اجتماعات "غير معلنة" ستنعقد قريباً في العاصمة بغداد بين مسؤولين إيرانيين ومصريين لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، بوساطة عراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مصر كانت ناجحة بملف الوساطة العراقية ما بين طهران والقاهرة، وفي الأيام القليلة المقبلة ستحتضن العاصمة بغداد اجتماعات جديدة غير معلنة ما بين مسؤولين إيرانيين ومصريين لبحث عودة العلاقات الى طبيعتها ما بين البلدين".

وبين ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اكد للسوداني دعمه وبقوة للوساطة العراقية وللنتائج المتحقق من الحوارات السابقة ما بين المسؤولين الإيرانيين والمصريين في بغداد خلال الفترة الماضية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين 12 حزيران/ يونيو الجاري، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث من المؤمل ان يبرم عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني وصل الى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع".

وتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها، كما التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

ويومها أبلغ مصدر مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز، بأن السوداني بالإضافة إلى توقيعه 10 اتفاقيات مع مصر، فهو يقود "جهود وساطة بين مصر وإيران، من اجل التوصل الى قرار بإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".