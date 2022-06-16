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بعد أنباء عن ترشيحه.. ائتلاف المالكي: الإطار لم يطرح اي شخصية لمنصب رئيس الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2022-06-16T12:57:51+0000
بعد أنباء عن ترشيحه.. ائتلاف المالكي: الإطار لم يطرح اي شخصية لمنصب رئيس الوزراء

شفق نيوز/ أكدت كتلة دولة القانون النيابية، الخميس، ان الإطار التنسيقي لم يطرح اي شخصية أو مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن لوكالة شفق نيوز، إنه "لحد يوم أمس الأربعاء، فإن الإطار التنسيقي لم يطرح اي شخصية او مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف ان "الاجتماع الدوري الإطار التنسيقي لم يطرح موضوع ترشيح شخصية لمنصب رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "الإطار يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة".

وتداولت أوساط سياسية انباءً عن نية رئيس الوزراء الأسبق الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

واكد ممثل المرجع الديني الاعلى للشيعة علي السيستاني، في وقت سابق من يوم الخميس، أن المرجعية العليا "حاضرة وتراقب المشهد"، فيما أشار الى أن "من يتوقع انتهاء الفتنة واهم".

وقال الصافي، إن "المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد"، مضيفا "من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم ونحتاج الى البصيرة في هذا الموضوع".

وأضاف أن "من أخطر المسائل عندما يقل وعي الناس وتزداد شيطنة من بيده الامر"، مشيرا الى ان "الأمة التي تغلق اذانها ستقع في المستنقع".

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