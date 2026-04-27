بعد أنباء الاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة.. الإطار يبدأ اجتماعه عقب لقاء للرئاسات

شفق نيوز- بغداد

بدأ الإطار التنسيقي، مساء يوم الاثنين، اجتماعه، عقب لقاء لرئاسات الجمهورية والقضاء والبرلمان في القصر الحكومي.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع جاء لتكليف مرشح رئيس الوزراء علي الزيدي الذي وصل إلى القصر الجمهوري لغرض اداء مهام تكليفه.

وأضاف، أن اجتماع الرئاسات جاء بمعزل عن احتماع الإطار التنسيقي.

وكشفت مصادر سياسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، اتفقا على ترشيح علي الزيدي، لرئاسة الحكومة، كمرشح تسوية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي يتمتع بعلاقات واسعة مع جميع قيادات الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى علاقته بالمكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأضافت أن "الزيدي قد يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان بعد تكليفه".

وبينت أن "ترشيح الزيدي، جاء بعد استضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، خلال الـ24 ساعة الماضية اجتماعين مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لغرض حسم المنصب"، موضحة ان "الاجتماع الأول عقد يوم أمس، والثاني عقد ظهر اليوم، وخلالها تم الاتفاق بشكل نهائي على تسمية المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وشهد الإطار طيلة الفترة الماضية، خلافات متصاعدة بشأن حسم مرشح رئاسة الوزراء، بعد فشل الاجتماعات البينية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني في التوصل إلى تفاهم بشأن انسحاب أحدهما من السباق.

والزيدي، من مواليد محافظة ذي قار، وشغل رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب سابقا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة (حاليًا)، ورئيس مجلس إدارة جامعة الشعب، إلى جانب انه مالك قناة دجلة الفضائية.