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بعد أنباء استقالته.. المتحدث باسم الكاظمي يكشف تفاصيل "الحكاية"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-26T13:19:08+0000
بعد أنباء استقالته.. المتحدث باسم الكاظمي يكشف تفاصيل "الحكاية"

شفق نيوز/ أعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن استقالته من منصبه، بعد تسريبات تحدثت عن ذلك لأسباب لم تكشف بعد.

وقال ملا طلال في تغريدة، "كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع. فكانَ فَهمي مُغايرًا".

وأضاف "سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين".

وكلف الكاظمي، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، متحدثاً باسم مجلس الوزراء، وعقد الوزير أمس الأول الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء بصفته الجديدة.

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