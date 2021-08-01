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بعد موقف المالكي .. ائتلافه يطالب باستبدال بلاسخارت

Category: سیاسة

Date: 2021-08-01T09:15:29+0000
بعد موقف المالكي .. ائتلافه يطالب باستبدال بلاسخارت

شفق نيوز/ طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الأحد باستبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت بعد حديثها عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات ستجري في موعدها، لافتا أن الانسحابات التي حدثت رأي محترم ولا يجوز لأي شخص اجنبي التدخل في موضوع الانتخابات.

وكانت مجموعة من القوى السياسية أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد أعلنت مؤخرا مقاطعتها للانتخابات، عازية السبب إلى عدم استقرار الأوضاع في البلاد إلاّ أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدت تلك المقاطعات لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب.

وعدّ عبد الصمد ما أسماه "تدخل بلاسخارت مساسا بالسيادة العراقية، مطالبا في ذات الوقت "باستبدالها بشخص آخر، وأن تمنع الحكومة العراقية تدخلاتها لأنها تثير الفتنة في العراق".

وكان المالكي قد وجه يوم الخميس انتقاداً شديد اللهجة إلى بلاسخارت بشأن حديثها حول تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل في البلاد.

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