نجل محافظ نينوى السابق يرد على انباء استقدامه للقضاء: "محض افتراء"

شفق نيوز/ افادت مصادر سياسية، اليوم الخميس، بصدور امر استقدام بحق مهند نجم الجبوري عضو مجلس محافظة نينوى ونجل المحافظ السابق نجم الجبوري، بتهمة السب والقذف خلال حوار إذاعي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفى الاخير صحة ذلك، مؤكدا ان هذا محض "افتراء".

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "امر الاستقدام يأتي إثر شكوى تقدم بها امر لواء بابليون أسامة الكلداني، الذي اعتبر تصريحات اطلقها الجبوري بحقه تشهيرًا وقذفًا".

بدوره قال الجبوري في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "نود أن نوضح أن ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أمر استقدام بحقنا من قبل محكمة تحقيق الموصل هو خبر عارٍ عن الصحة، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص".

واضاف قائلاً "نحن علمنا اليوم بوجود شكوى ضدنا نتيجة ظهورنا الإعلامي في برنامج الجفال الذي تم بثه يوم أمس، عبر راديو ون أف أم، حيث تم مناقشة موضوع قرار دولة رئيس الوزراء المحترم حول إعفاء اسامة الكلداني من منصبه. كان الحديث منصبًا على القرار الحكومي وأسبابه، ولم يتناول أي موضوع آخر يبرر مثل هذه الشائعات".

وتابع إننا "نُشدد على أن ما تم تداوله من أخبار بشأن استقدامنا هو محض افتراء، ولا أساس له من الصحة، نحترم القضاء العراقي ونعمل دائمًا وفق الأطر القانونية، وأي إجراء رسمي سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية والموثوقة".

وظهر الجبوري يوم امس الاربعاء، في حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه اتهامات الى الكلداني وشقيقه "اسامة" بالفساد والاستحواذ على مقدرات نينوى.

وخلال اللقاء قال الجبوري ان قرار اقالة نائب قائد عمليات الحشد في نينوى اسامة الكلدني جاء متأخراً، لان هذا الرجل لعب بمقدرات المحافظة، على حد وصفه.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإقالة أسامة الكلداني، نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى، بعد استعراضه بسيارات فارهة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "أمر إقالة الكلداني جاء بعد ظهوره في فيديوهات استعراضية بسياراته الفارهة التي تتجاوز قيمتها 6 ملايين دولار".