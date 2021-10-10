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بعد منتصف الظهيرة .. تعرف على نسب المشاركة في أغلب المحافظات العراقية (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T11:55:27+0000
بعد منتصف الظهيرة .. تعرف على نسب المشاركة في أغلب المحافظات العراقية (تحديث)

شفق نيوز/ كشفت مصادر في مكاتب مفوضية الانتخابات في 15 محافظة عراقية، اليوم الاحد، ان نسب المشاركة في الاقتراع العام تراوحت بين 12% إلى 25% من إجمالي الناخبين.

وكشفت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن صلاح الدين كانت أعلى محافظة بنسبة المشاركة، فيما سجلت السليمانية النسبة الأدنى، لغاية منتصف الظهيرة.

وقال مصدر في مكتب انتخابات صلاح الدين، إن "نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغت لغاية الساعة الثانية عشر 25% من العدد الإجمالي".

فيما حلت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية، حيث أكد المصدر أن "نسبة المشاركة في الانتخابات 22% في المحافظة".

وجاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الثالثة، حيث أوضح مصدرنا إن "228 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم لغاية الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، ما يعادل نسبة 21% من العدد الكلي لمن يحق لهم التصويت".

وتقاسمت محافظات المثنى والبصرة وبابل المرتبة الرابعة بنسبة مشاركة بلغت 20%، إذ قال مدير مكتب الانتخابات في المثنى كاظم صبار، إن "نسبة المشاركة في محافظة المثنى لغاية الساعة ١٢ ظهرا بلغت نحو 20%، حيث أدلى 99 الفاً و٩٦٠ ناخباً بأصواتهم في الاقتراع العام".

وأشار إلى أن "عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ ٥٠٠ ألف وستة آلاف ناخب مؤهلين للمشاركة في انتخابات 2021 النيابية".

وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الخامسة حيث أبلغنا مصدرنا أن "نسبة التصويت في نينوى بلغت ١٩%، إذ أدلى ٤٤٦ ألفاً و٢٤٨ ناخباً بأصواتهم لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً".

وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة ميسان بنسبة مشاركة بلغت 18.5% بحسب مصدرنا هناك.

في حين حلت بالمرتبة السابعة عاصمة اقليم كوردستان أربيل، وذي قار، وواسط، وكربلاء، بنسبة مشاركة بلغت 18%، وأوضح اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في اربيل، ان "نسبة التصويت في المحافظة بلغت 18% لغاية منتصف الظهيرة، في الاقتراع العام".

وبين ان "عدد الناخبين الكلي بلغ مليوناً و159 ألفاً و750 ناخباً، في حين من أدلوا بأصواتهم 216 ألفاً و35 ناخباً".

بدوره أوضح مسؤول اعلام مكتب انتخابات ذي قار، رائد عزيز، إن "المشاركين لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من الناخبين بلغ 229 الفاً و270 ناخباً من أصل مليون و269 الف ناخب"، مؤكداً "إصلاح الأعطال كافة التي حصلت في المراكز الانتخابية، ولم يتم تسجيل اي عملية خرق حتى الآن".

وجاءت محافظة الديوانية في المرتبة الثامنة بمشاركة لغاية منتصف الظهيرة حيث لم تتجاوز نسبة 17‎%‎ وفقاً لما أكده مصدرنا.

تليها محافظة السليمانية بإقليم كوردستان بالمرتبة التاسعة، فقد بلغت نسبة المشاركة ١٥% حتى الساعة ١٢ ظهرا.

فيما حلت محافظة النجف بالمرتبة العاشرة مسجلة أدنى مشاركة بلغت 12% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت.

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