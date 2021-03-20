بعد مغادرة وفد أربيل.. اجتماعات منفصلة في البرلمان والكورد يبحثون مقاطعة التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ كشفت مغادرة وفد إقليم كوردستان مبنى البرلمان؛ اليوم السبت، عمق الخلافات التي تعيشها الكتل الشيعية مع الكورد من جهة والكتل السنية من جهة أخرى، دون إبداء أي مرونة في التفاوض و اثقال الموازنة بفقرات اضافية تهدف إلى تبديد أي بوادر اتفاق لحلحلة المشاكل العالقة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي ورؤساء الكتل الشيعية والسنية يعقدون اجتماعا في كافتريا البرلمان دون حضور كوردي.

ووفقا لما استقصاه مراسلنا؛ أن الإجتماع التئم من أجل التوصل إلى اتفاق وعقد جلسة اليوم للتصويت على قانون الموازنة.

وفي غضون ذلك؛ أفاد مصدر برلماني؛ أن الكتل الكوردية البرلمانية عقدت اجتماعا مغلقا مع نوابهـا في البرلمان، لإطلاعهم على مستجدات اجتماعات اللجنة المالية النيابية والخلافات بشأن المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان من الموازنة العامة.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع بحث مقاطعة جلسة التصويت على قانون الموازنة الاتحادية.

من جانبه؛ قال النائب عن كتلة الأمل الكوردستانية كاوه محمد لوكالة شفق نيوز؛ أن هناك مدا وجزرا بين الكتل الشيعية والسنية من جهة والكتل الشيعية والكوردية من جهة أخرى.

وأضاف محمد؛ أنه توجد آراء مختلفة على نص المادة 11 بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وبين النائب عن كتلة الأمل الكوردستانية؛ أنه بسبب الوضع الراهن وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي نستبعد انعقاد جلسة اليوم والتصويت على قانون الموازنة العامة؛ مرجحا تأجيل الجلسة إلى يوم آخر.

كما استبعد محمد؛ تكرار سيناريو جلسة المحكمة الاتحادية والتصويت على قانون الموازنة بمعزل عن الكورد.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن مغادرة الوفد الكوردي جاءت بعد تراجع الكتل الشيعية وعدم التزامها باتفاق أمس مع الوفد الكوردي وهيئة رئاسة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني، في وقت سابق من يوم السبت، بحضور وفد اقليم كوردستان إلى مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد جلسة التصويت على موازنة 2021.

وكان وفد اقليم كوردستان، قد تواجد يوم أمس الجمعة في مبنى البرلمان العراقي وخاض مباحثات مع رئيس مجلس النواب والتقى عددا من الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021.