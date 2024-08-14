بعد مصادقة الرئاسة .. ريبوار طه يؤدي اليمين الدستورية محافظا لكركوك

شفق نيوز/ أدى رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية تمهيدا لتسلم مهام عمله.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طه حضر في محكمة استئناف كركوك لأداء اليمين الدستورية.

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد على أمس الثلاثاء مرسوم تعيين ريبوار طه رئيسا للحكومة المحلية في كركوك.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لأختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.