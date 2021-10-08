بعد مشاكل كوردستان الفنية.. شفق نيوز تستطلع موقف بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أفادت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الجمعة، بعدم تسجيل مشاكل في أجهزة التصويت خلال الاقتراع الخاص الذي انطلق منذ الساعات الأولى من الصباح، على الرغم من تأكيد أربيل بحصول مشكلات فنية تسبب بتأخر عملية التصويت.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "مفوضية الانتخابات لم تسجل أي مشاكل في أجهزة التصويت في مراكز التصويت الخاص في عموم المدن العراقية كافة، والأجهزة اثبت فعاليتها خصوصاً عمليات التجربة لهذه الاجهزة جرت أكثر من مرة قبل الاقتراع".

كما أشرت الغلاي "عدم ظهور أسماء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في التصويت الخاص، بسبب عدم تحديث هؤلاء المنتسبين لسجلاتهم، لكنها أكدت أن اسم هذا المنتسب سيكون ضمن التصويت العام".

وقالت "هذا الخلل ليس من المفوضية بل من الناخب الذي لا يحدث سجله".

من جانبه قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة حيدر السيلاوي لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات تجري بانسيابية تامة ولا يوجد أي عطل في أجهزة التصويت".

وفي سياق متصل أشار مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة واسط حيدر جابر لوكالة شفق نيوز، إلى عدم تسجيل عطل في أجهزة التصويت.

من جهته قال مدير اعلام مفوضية الانتخابات في كربلاء رزاق الاسدي لوكالة شفق نيوز، إنه من خلال ١٣ مركز اقتراع عبر ٦١ محطة، لم يتم تسجيل أي خرق أمني أو اشكال فني يذكر في جمع تلك المراكز.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الجمعة حدوث مشاكل فنية في بعض المراكز الانتخابية خلال الاقتراع الخاص للقوات الامنية والبيشمركة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، إن العملية تسير بشكل جيد ولكن في بعض الأماكن التي تشهد زخما وإقبالا واسعا توقفت عملية التصويت فيها.

وبيّن أنه ولغاية الآن توقفت عملية التصويت لمدة من الزمن في ثلاثة مراكز انتخابية في ناحية كسنزان وفي منطقة عنكاوا وقضاء كويسنجق للاقبال الشديد عليها، مردفا بالقول إن المشاكل الفنية في تلك المراكز تم حلها.

وكان العميد ديدوان رشيد المتحدث باسم قوات "الزيرفاني" في إقليم كوردستان قد أشرّ في وقت سابق من صباح اليوم كذلك مشاكل في أجهزة التصويت وبطء سير العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص للقوات الامنية في الاقليم، مع تزايد اقبال المصوتين على المراكز.