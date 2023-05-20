بعد مشاركته في قمة جدة.. السوداني يعتمر ويعود الى بغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32)، الذي عُقد في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مكتبه، فإن السوداني أدى بعد انتهاء القمة وقبل عودته الى بغداد مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة.

وكان السوداني قد غادر صباح أمس الجمعة 19 ايار 2023، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32).