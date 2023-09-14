بعد مديرهم.. إعادة موظفي الرافدين "المتهمين" إلى مناصبهم "وثيقة"

شفق نيوز/ قررت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، رفع سحب اليد عن الموظفين المتهمين في قضية التلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي، وفق وثيقة رسمية كشف عنها النقاب اليوم الخميس.

وأفاد كتاب رسمي صادر في الثالث عشر من أيلول الجاري، وحمل عنوان "أمر وزاري برقم 4198، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأنه تقرر فك يد الموظفين في مصرف الرافدين البالغ عددهم 20 موظفا استنادا للمادة 17 اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وذلك لانتهاء مدة سحب اليد".

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "القضية تمت تسويتها بتأثير ضغوط من جهات سياسية أفضت إلى غلق الملف وعدم صدور أي توصيات توجه على إثرها عقوبات إلى المتهمين بالتقصير في القضية".

وسبق أن أصدرت وزيرة المالية، في 9 تموز الماضي، أمرا وزاريا وجهت فيه بسحب اليد عن مدير المصرف وكالة علي كريم و 20 موظفا آخرين لمدة 60 لحين استكمال التحقيقات بشأن مخالفات بيع الدولار.

وقررت الوزيرة سامي، في 23 آب الماضي، إعادة مدير مصرف الرافدين الحكومي علي كريم حسين إلى منصبه، وذلك بعد نحو 40 يوماً من قرار سابق يقضي بسحب يده.

وقال مصدر مطلع حينها، إنه قد تم توجيه سحب اليد بعد عدة اتهامات بجملة قضايا بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة، فضلاً عن اتهامات وجهت الى موظفين آخرين في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية.

وحينها خولت طيف سامي وزيرة المالية،رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين.