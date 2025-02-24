بعد "مخاض عسير".. جداول موازنة 2025 تجد طريقها أخيراً لمجلس الوزراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.

وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّي خلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.

وبالمجمل كان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران/ يونيو 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلك السنوات، يتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقال المصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية منذ فترة وهي تعمل على إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها".

ولفت إلى أن "وزارة المالية ستنتهي من إعداد الجداول وإرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها في منتصف الشهر المقبل"، منوهاً إلى أن "مجلس الوزراء سيصوت على الجداول دون تأخير ومن بعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم أمس الأحد، عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاء تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة "أوبك".

ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق، ووضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقاً لما ورد في القانون.