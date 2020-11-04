بعد محطة فضائية.. واشنطن تحجب موقعاً إخبارياً لكتائب حزب الله

Category: سیاسة

Date: 2020-11-04T14:16:15+0000

شفق نيوز/ حجبت السلطات الامريكية، يوم الاربعا، النطاق الخاص لموقع "الانصار" الاخباري التابع لكتائب حزب الله.

وعند زيارة الموقع الإلكتروني لموقع "الانصار" تظهر بشكل مباشرة نافذة تشير إلى أن الحكومة الأمريكية حجزت على نطاقات “alansaar.net” كجزء من إجراءات إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير الامريكية.

وكانت السلطات الامريكية حجبت في 1 ايلول الماضي، النطاق الخاص للموقع الإلكتروني لقناة الاتجاه الفضائية التابعة لكتائب حزب الله، الذي صنفته واشنطن على قائمة الإرهاب.

وكتائب "حزب الله" مقربة من إيران، وتواجه اتهامات أمريكية بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة استهدفت سفارة واشنطن ببغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في أرجاء البلاد على مدى الأشهر الماضية.

وتنشط الكتائب في العراق وسوريا وصنفتها واشنطن تنظيما إرهابيا عام 2009.

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