بعد محاولة الاغتيال.. صالح يزور الكاظمي والاخير: سأمضي بإصلاح الأوضاع

شفق نيوز/ زار رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد ادانته لمحاولة اغتيال الكاظمي التي تعرض لها فجر اليوم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح أكد إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له الكاظمي، مستنكراً هذه الأفعال المفلسة التي تحاول زعزعة أمن العراق واستقراره".

من جهته جدّد الكاظمي تأكيداته على المضي قدماً في كل ما من شأنه إصلاح الأوضاع على مختلف الصعد، وحماية المسارات الدستورية والقانونية".

وفي بيان ثانٍ أعلن مكتب الكاظمي تلقي الاخير، عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، استنكروا فيها الاعتداء "الإرهابي الجبان" الذي تعرض له.

وقال المكتب، إن "الكاظمي تلقى اتصالاً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

وحملت الاتصالات وفقاً للبيان، "كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب".

كما تلقى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيه إدانته للحادث "الإرهابي" الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء.

وايظاً تلقى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، استنكر فيه حادث الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له.

وتعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد إلى قصف بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.