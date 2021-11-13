بعد محاولة الاغتيال.. إسماعيل هنية يهاتف الكاظمي: العراق مظلة حامية لفلسطين

شفق نيوز/ هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهنأه بالنجاة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرًا.

وثمن هنية وفقاً لوسائل اعلام فلسطينية، "موقف الكاظمي مما حدث والذي تحلى بالحكمة والصبر".

وعبّر هنية عن "أمنيته للعراق أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة، مشددًا على أن العراق كان ولا يزال يشكل عمقًا استراتيجيًا لقضية فلسطين، ومظلة حامية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو التحرير والعودة والاستقلال".

من جانبه عبّر الكاظمي عن شكره لهذا الاتصال، مؤكدًا تمسكه بـ"الحكمة والصبر في التعامل مع هذه اللحظة الدقيقة من حياة الشعب العراقي، متمنيًا للشعب الفلسطيني النصر والوحدة في مواجهة التحديات والأخطار، وشدد على الوحدة الفلسطينية الداخلية".

وتعرض منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد فجر يوم الاحد الماضي إلى قصف صاروخي بواسطة طائرة بدون طيار مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر من حمايته، وحدوث أضرار مادية جسيمة بمحتويات المنزل من دون أن يُصاب الأول بأي أذى.