بعد محافظ الانبار .. محافظ البصرة يستقيل من عضوية مجلس النواب

شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة المرشح الفائز في الانتخابات أسعد العيداني يوم الأحد استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي وذلك "نزولا عند رغبة جماهير البصرة".

وقال العيداني في كتاب رسمي موجه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، "أُقدم استقالتي من عضوية مجلس النواب، ولا مانع لدي وفق القانون من إستبدالي باقرب المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة البصرة".

وكان محافظ الأنبار علي فرحان حميد المرشح الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا قد قدم في وقت سابق من اليوم استقالته من عضوية البرلمان لصالح المرشح احمد حميد شرقي فرحان العلواني.