بعد مجزرة بلد.. ما حقيقة قرب إعلان إقليم السنة؟

شفق نيوز/ كشف السياسي السني البارز، ناجح الميزان، يوم الاثنين، عن حقيقة توجه القيادات السنية لإعلان تشكيل الاقليم السني.

وقال الميزان، وهو أول سياسي دعا الى تشكيل الاقليم السني، لوكالة شفق نيوز، ان "الأنباء والمعلومات، التي تحدثت عن عقد القيادات السنية اجتماعات جدية من أجل اعلان تشكيل الاقليم السني، غير دقيقة ولا صحة لها من الاساس".

وبين ان "الجمهور السني، مع تشكيل الاقليم السني، وهذا حلم بالنسبة لهم، يريدون تحقيقه، لكن القيادات السنية، تخشى ذلك رغم انها تريده ذلك وايضا تتمنى تحقيق هذا الحلم".

وأضاف ميزان بالقول، إن "القيادات السنية تخشى من ردة فعل المليشيات الموالية الى ايران، على هكذا خطوة، ولهذا هي تخشى الحديث عن هذا الأمر ودائما ما تنفي وجود هكذا نوايا لدها، خشية من ايران وميليشياتها المسيطرة على الوضع السياسي والأمني في العراق".

ويأتي الحديث عن الإقليم السني مجدداً في أعقاب مجزرة بلد بمحافظة صلاح الدين يوم السبت والتي قضى فيها ثمانية أشخاص رميا بالرصاص فيما لا يزال مصير أربعة آخرين مجهولاً.

ووجهت أطراف سياسية وحقوقية أصابع الاتهام إلى "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء المجزرة التي وقعت غداة مقتل أحد مقاتلي العصائب في المنطقة ذاتها.



