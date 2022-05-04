سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد مبادرة الصدر.. "انقسام كبير" بين النواب المستقلين

Category: سیاسة

Date: 2022-05-04T17:19:26+0000
بعد مبادرة الصدر.. "انقسام كبير" بين النواب المستقلين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، عن انقسام كبير نشأ في موقف النواب المستقلين عقب مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي اطلقها في وقت سابق اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن انقساماً كبيراً في موقف النواب المستقلين نشأ، اليوم، بين مؤيد لمبادرة الاطار التنسيقي ومبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأشار المصدر، إلى إصرار نواب مستقلين على عدم الوقوف مع طرف ضد طرف اخر، من خلال عدم التجاوب مع المبادرات، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً خلال اليومين المقبلين لهؤلاء النواب بغية توحيد موقفهم خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل لبحث مبادرتيّ الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.

وقال الخفاجي إن "اتصالات جرت امس بين 35 نائبا مستقلا للاتفاق على صيغة او اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مهم الاسبوع القادم وخاص بالنواب المستقلين لتحديد بوصلتهم السياسية ازاء ما طرح من مبادرات سياسية من قبل اهم الاقطاب الشيعية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق اليوم مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح امس مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.

related

خلال 72 ساعة.. الصدر والاطار يحسمان اسم رئيس الوزراء المقبل

Date: 2022-03-13 12:26:27
خلال 72 ساعة.. الصدر والاطار يحسمان اسم رئيس الوزراء المقبل

من منزل المالكي.. الاطار التنسيقي يناور الصدر بقائمة مطالب ورسالة للكورد

Date: 2022-03-16 16:37:55
من منزل المالكي.. الاطار التنسيقي يناور الصدر بقائمة مطالب ورسالة للكورد

اجتماع "طارئ" للاطار التنسيقي لمواجهة تطورات "أنقاذ وطن"

Date: 2022-03-23 20:13:30
اجتماع "طارئ" للاطار التنسيقي لمواجهة تطورات "أنقاذ وطن"

الإطار يكافح لإقناع الصدر: سنضم جميع القوى الشيعية ولا نسبتعد اللجوء إلى الشارع

Date: 2021-12-30 12:18:44
الإطار يكافح لإقناع الصدر: سنضم جميع القوى الشيعية ولا نسبتعد اللجوء إلى الشارع

متحدث باسم الصدر للإطاريين: شكلوا الحكومة وسنذهب إلى المعارضة بروح رياضية

Date: 2022-05-01 15:36:03
متحدث باسم الصدر للإطاريين: شكلوا الحكومة وسنذهب إلى المعارضة بروح رياضية

خلاف الحكيم والعبادي "يشرخ" الإطار التنسيقي والنجف "تمنع" عودة المالكي بـ"رسالة"

Date: 2021-10-25 10:34:38
خلاف الحكيم والعبادي "يشرخ" الإطار التنسيقي والنجف "تمنع" عودة المالكي بـ"رسالة"

الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

Date: 2022-04-23 14:05:00
الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

الاطار الشيعي يجتمع في منزل العامري لمواجهة الانسداد السياسي

Date: 2022-04-05 18:50:52
الاطار الشيعي يجتمع في منزل العامري لمواجهة الانسداد السياسي