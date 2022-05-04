بعد مبادرة الصدر.. "انقسام كبير" بين النواب المستقلين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، عن انقسام كبير نشأ في موقف النواب المستقلين عقب مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي اطلقها في وقت سابق اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن انقساماً كبيراً في موقف النواب المستقلين نشأ، اليوم، بين مؤيد لمبادرة الاطار التنسيقي ومبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأشار المصدر، إلى إصرار نواب مستقلين على عدم الوقوف مع طرف ضد طرف اخر، من خلال عدم التجاوب مع المبادرات، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً خلال اليومين المقبلين لهؤلاء النواب بغية توحيد موقفهم خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل لبحث مبادرتيّ الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.

وقال الخفاجي إن "اتصالات جرت امس بين 35 نائبا مستقلا للاتفاق على صيغة او اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مهم الاسبوع القادم وخاص بالنواب المستقلين لتحديد بوصلتهم السياسية ازاء ما طرح من مبادرات سياسية من قبل اهم الاقطاب الشيعية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق اليوم مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح امس مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.