بعد ليلة الصواريخ.. اجتماع مشترك عراقي أمريكي حول جدولة الانسحاب

شفق نيوز/ حضر مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي، حول جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق. ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات من تعرض السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف صاروخي أوقع عددا من الضحايا في صفوف المدنيين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن الأعرجي حضر الاجتماع "بمشاركة وزير الخارجية، الدكتور فؤاد حسين، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبدالأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ممثلين عن الجانب العراقي".

فيما حضر عن الجانب الأمريكي، السفير ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا، بحسب البيان.

وأضاف أن الاجتماع تطرق الى استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مع التأكيد على أن كل تحركات قوات التحالف هي بموافقة الجانب العراقي".

ولفت البيان إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماعات اخرى، وصولا الى الاتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق".