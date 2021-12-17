سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ليلة السيول.. مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً من الكاظمي للاطمئنان على الأوضاع في اربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-12-17T16:49:34+0000
بعد ليلة السيول.. مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً من الكاظمي للاطمئنان على الأوضاع في اربيل

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي للاطمئنان على الأوضاع في اربيل بعد السيول الجارفة ليلة أمس.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال الاتصال الهاتفي، عبّر رئيس الوزراء الاتحادي عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف البيان؛ أن رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم في مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما في أربيل.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الاتحادي تأكيده أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات في الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة.

ولفت إلى أن الجانبين تباحثا حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت مساء الخميس وصباح الجمعة بسيول جارفة اجتاحت عدة أحياء في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ما تسبب بمصرع 12 شخصا إضافة إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات السكان.

related

الكاظمي يجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

Date: 2020-09-10 09:46:12
الكاظمي يجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

الكاظمي من اربيل: لا مجال للتفريط بسيادة العراق

Date: 2020-09-10 11:34:35
الكاظمي من اربيل: لا مجال للتفريط بسيادة العراق

إقليم كوردستان يشكر الكاظمي

Date: 2021-10-10 15:42:14
إقليم كوردستان يشكر الكاظمي

بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 13:16:37
بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

صالح والكاظمي يبحثان "السلم الأهلي" في العراق

Date: 2021-02-18 15:55:30
صالح والكاظمي يبحثان "السلم الأهلي" في العراق

بريطانيا تجدد دعمها لحكومة الكاظمي في فرض سيادة القانون

Date: 2021-06-08 15:48:07
بريطانيا تجدد دعمها لحكومة الكاظمي في فرض سيادة القانون

طهران تعلق على حراك بغداد لقمة الجوار: سنقرر بناء على الرسالة التي نتلقاها

Date: 2021-08-09 11:26:21
طهران تعلق على حراك بغداد لقمة الجوار: سنقرر بناء على الرسالة التي نتلقاها

الديمقراطي الكوردستاني بشأن رفض مرشيحه: دخلنا بالوقت بدل الضائع لتمرير الحكومة

Date: 2020-04-25 15:50:49
الديمقراطي الكوردستاني بشأن رفض مرشيحه: دخلنا بالوقت بدل الضائع لتمرير الحكومة