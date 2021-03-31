بعد لقائه محمد بن سلمان.. الكاظمي يتحصل على دعم سعودي للعراق في جميع المجالات

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، خلال زيارته التي يجرها إلى الرياض، أهمية دور العراق في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى وخلال زيارته الحالية الى العاصمة السعودية الرياض، بولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود".

وأكد الجانبان وفقا للبيان، على "أهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي".