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بعد لقائه قادة الإطار.. الصدر يغرد بخمس كلمات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-29T12:46:58+0000
بعد لقائه قادة الإطار.. الصدر يغرد بخمس كلمات

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، سعيه لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، إثر تصدر كتلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك في تغريدة للصدر عقب لقائه قادة الإطار التنسيقي في "الحنانة" مقر اقامته بالنجف.

واكتفى الصدر بتغريدة مقتضبة لتأكيد تمسكه بموقفه قائلا "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

والتقى الصدر بوفد الإطار التنسيقي برئاسة زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري وضم مجموعة قادة بارزين في الإطار الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ورد الدعوى التي أقامها العامري لإلغاء النتائج. 

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وتسعى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع القوى السنية والكوردية الفائزة بالانتخابات، بخلاف ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة التي شهدت ولادة حكومات توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية.

لكن القوى الشيعية الأخرى ضمن الاطار التنسيقي تعمل على إيجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة للحفاظ على مكاسبها رغم خسارتها الكثير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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