بعد لقائه بافل طالباني.. زيدان يدعو لحل الأزمة السياسية دستورياً

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني دور القضاء في معالجة الازمة السياسية وفق السياقات الدستورية والقانونية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن الاجتماع أكد "ضرورة احترام جميع القوى السياسية ما يصدر عن القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بحيادية واستقلالية القضاء".

وكان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني يرأسه زعيم الحزب بافل جلال طالباني وصل، صباح أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، زار بافل طالباني، برئاسة وفد رفيع المستوى من حزبه، بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية مع الأحزاب العراقية.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحزب، أن زيارة الوفد برئاسة طالباني تأتي بالتزامن مع التطورات الأخيرة الناجمة عن استقالة أعضاء كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراقي بتوجيه من زعيمهم مقتدى الصدر.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استضاف، يوم الاثنين 13 حزيران 2022، رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد، فيما اتفق أطراف اللقاء على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقية وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة.