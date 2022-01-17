بعد لقائه الصدر.. العامري يتوجه إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن توجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري في وقت لاحق يوم الاثنين للقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيتوجه بعد ساعات إلى أربيل لعقد اجتماع مهم مع زعيم الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني".

وأضاف أن "العامري سيتباحث مع بارزاني ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالفات لتشكيل كتلة أكبر".

وتأتي هذه الزيارة بعد أن لقاء ثنائي جمع العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف أول أمس السبت.

ولا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.