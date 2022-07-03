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بعد لقاء بافل طالباني وقاآني.. قيادي في الاتحاد يكشف "مفاجأة" بعد العيد

Category: سیاسة

Date: 2022-07-03T14:30:22+0000
بعد لقاء بافل طالباني وقاآني.. قيادي في الاتحاد يكشف "مفاجأة" بعد العيد

شفق نيوز/ كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، عما وصفها بالمفاجأة وذلك عقب اجتماع بين رئيس "الاتحاد" بافل طالباني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

وقال فريدون وهو قيادي في الاتحاد ومحافظ سابق للسليمانية، في تدوينة له، إن "التويلّة" وهي مركز صنع القرار السياسي، هي قرية جميلة تقع شمال شرق حلبجة ويذكرها بول بريمر في كتابه حيث عقدت عدة لقاءات بين الرئيس الراحل مام جلال والجنرال قاسم سليماني".

وقال "عشرات السنين تمضي ليلتقي خليفتيهما بنفس المكان ويتم اتخاذ قرارات مهمة، المفاجأة بعد العيد".

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير أن بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، التقى إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني، في قرية "تويلّة"، من دون بيان تفاصيل أكثر.

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