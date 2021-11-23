بعد كلمة بلاسخارت.. تحالف الفتح يلوح بتصعيد يهدد السلم الأهلي

شفق نيوز/ لوّح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، مساء اليوم الثلاثاء، باللجوء لتصعيد كبير يهدد السلمي الأهلي احتجاجاً على الإحاطة التي قدمتها رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي.

وقال النائب السابق وعضو التحالف، مختار الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان "الاحاطة التي قدمتها الممثلة الاممية بلاسخارت تؤكد لنا أن الاخيرة احد اطراف المؤامرة للتلاعب بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي وبالتالي ما طرحته سيدفع باتجاه التصعيد".

واضاف "في حال كان موقف السلطة القضائية مشابه لما لموقف بلاسخارت اي عدم تعديل نتائج الانتخابات وفقا للطعون، حتما سيكون لنا تصعيد كبير قد يحرك الشارع وبما يهدد السلم الاهلي".

واستدرك الموسوي "يبقى الامر رهناً بقيادات الاطار التنسيقي واعتقد اننا ستقاطع العملية السياسية برمتها ولن تشارك بالحكومة القادمة".

واشار الى ان "بلاسخارت عندما حضرت في اجتماع الاطار التنسيقي اعترفت بوجود أخطاء رافقت سير العملية الانتخابية واستمعت لكل الادلة التي طرحت في الجلسة ووعدت بمعالجة الخلل، لكن ما طرحته اليوم يكشف عن تناقضاتها العجيبة بما يثير الاستغراب".

وختم بالقول ان "الاطار التنسيقي حتما سيتخذ اجراء معيناً بذلك لكن ليس قبل اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها للنتائج النهائية".

وكان تحالف الفتح قد حصل على ١٤ مقعدا في الانتخابات الاخيرة توزعت على القوى المنضوية في التحالف.

وفي وقت سابق اليوم علقت حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على إحاطة مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت في مجلس الامن الدولي.

وقال عضو المكتب السياسي للعصائب سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، "لم نكن نعول على المبعوثة الاممية بلعب دور ايجابي في ملف الانتخابات كونها احد الشركاء اللاعبين الخارجيين في التلاعب بنتائج الانتخابات؛ فهي التي بعثت برسالة تهديد الى المفوضية بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات اذا ما تغيرت بعد الطعون".

واضاف "ما طرحته بلاسخارت في احاطتها لمجلس الامن الدولي يعد انقلابا على ما طرحته امامنا او تحدثت به معنا (لقاء بلاسخارت مع زعيم حركة العصائب قيس الخزعلي الذي اطلعها على ما يدعى انها وثائق تثبت التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها) فضلا عن لقائها مع قيادات الاطار التنسيقي وما عرضناه عليها من ادلة تثبت تزوير الانتخابات حيث وعدت بدراسة الادلة وتقديمها لمجلس الامن لكنها نقضت كل ما وعدت به وبالتالي موقفنا سيكون انقلابيا".

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت، خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم، إن السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، وأنه لا توجد أدلة على تزوير العملية.