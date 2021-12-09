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بعد كشف لشفق نيوز.. مكتب الكاظمي يحسم ملف الدفاع المدني في المنطقة الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2021-12-09T08:21:48+0000
بعد كشف لشفق نيوز.. مكتب الكاظمي يحسم ملف الدفاع المدني في المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في بغداد، يوم الخميس، بصدور قرار من مكتب رئيس الوزراء، بتخصيص موقع بديل لمركز الدفاع المدني في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد يوم من صدور توجيه للمركز بالإخلاء من  دون تحديد مكان بديل له.

وأضاف أن التوجيه الجديد نص على تخصيص موقع للمركز داخل المنطقة الخضراء وبالحدود التي ستحددها مديرية العقارات، على ان يؤجل انتقال نقطة الإطفاء لحين اكمال تأهيل الموقع الجديد.

وأفاد مصدر أمس الأربعاء لوكالة شفق نيوز، بأن مديرية شؤون العقارات المنطقة الخضراء- تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء-، ومن دون سابق إنذار أو إيجاد موقع بديل، أبلغت مركز الدفاع المدني بإخلاء مقره خلال أيام قليلة، بأمر من سلطات عليا.

وبين أن "المركز من عقارات الدولة المسجلة باسم مديرية الدفاع المدني، كما أنه مركز اطفاء وانقاذ مخصص للمنطقة الخضراء بأكملها ومركز تدريب دولي لضباط الاختصاص"

 

 

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