بعد قمة الرياض.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرارات حكومة السوداني

شفق نيوز/ ‏عقد الإطار التنسيقي مساء اليوم الأحد اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر بيان للإطار، أنه وفي مستهل الاجتماع طرح رئيس الوزراء ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض يوم أمس ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم.

‏واعلن المجتمعون عن "دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن".