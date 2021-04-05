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بعد أقل من أسبوع على إقرارها.. الكشف عن تحرك نيابي لتعديل قانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-05T09:13:26+0000
بعد أقل من أسبوع على إقرارها.. الكشف عن تحرك نيابي لتعديل قانون الموازنة

شفق نيوز/ كشفت كتلة دولة القانون، يوم الاثنين، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الموازنة العامة للعام 2021، فيما أشارت إلى أن القانون لم يتضمن مخصصات المحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال النائب عن القانون علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك تحركا لدى أعضاء البرلمان لإجراء تعديل على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام 2021 المصوت عليها مؤخرا بمجلس النواب".

وأضاف إن "القانون المصوت لم يتضمن أي تخصيصات مالية للمحاضرين المجانين في وزارة التربية والمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع".

ولفت الغانمي، إلى إن "لغاية الان لم يتم توضيح مدى جدية الحكومة واستجابتها للمتظاهرين لإرسال تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان مستعد للتصويت على تعديل الموازنة متى ما وصلت إلى مبنى المجلس".

وأثار خلو قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 من تثبيت المحاضرين المجانيين، حفيظة هذه الشريحة التي نزلت في احتجاجات واسعة شملت 8 محافظات.

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.

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