بعد أقل من ساعة.. تجارة بغداد تتراجع عن تحرك لـ"إقالة وزير الزراعة"

شفق نيوز/ تراجعت غرفة تجارة بغداد، يوم الإثنين، عن التحشيد للتظاهرة المزمع تنظيمها غداً الثلاثاء، بهدف إقالة وزير الزراعة محمد الخفاجي.

وأعلنت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تأجيل الوقفة الاحتجاجية والتظاهر المزمع إقامته بالقرب من وزارة الزراعة الى اشعار اخر انسجاماً مع قرار رئيس مجلس الوزراء وتفهم وزير الزراعة للموقف الحساس الذي يمس الأمن الغذائي للمواطن العراقي".

وأضافت، "من باب المسؤولية الوطنية فإننا مع دعم الحكومة إذا ما استمرت بدعم الشعب والتاجر العراقي ونفذت قراراتها الخاصة بفتح الاستيراد ودعم السوق المحلية بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخضر والفواكه".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دعت غرفة تجارة بغداد،، المواطنين والتجار للتظاهر يوم غد الثلاثاء امام مقر وزارة الزراعة لإقالة وزيرها محمد الخفاجي.

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "تدعو باسم الشعب كل ابناء شعبنا العراقي المظلوم من مواطنين وتجار تضرروا من السياسات الحكومية والقرارات الخاطئة التي اوصلتنا لجوع محتم الى التظاهر امام وزارة الزراعة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة التاسعة صباحاً".

ودعت الغرفة اعضاء مجلس النواب العراقي الى "الوقوف معها من اجل إقالة وزير الزراعة محمد الخفاجي وذلك لتسببه بتعرض الامن الغذائي للخطر والانهيار وتجويع الفقراء".