بعد قليل.. اجتماع إطاري حاسم لاختيار رئيس الوزراء الجديد

شفق نيوز- بغداد

يعتزم قادة الاطار التنسيقي، عقد اجتماع استثنائي، مساء اليوم الأربعاء، من أجل حسم اختيار شخص رئيس الوزراء القادم.

وأخبرت مصادر سياسية مطلعة، وكالة شفق نيوز، بأن "الساعات الماضية شهدت اجتماعات ثنائية مختلفة ما بين قادة الاطار التنسيقي من أجل حسم ملف اختيار شخص رئيس الوزراء، وهذه الاجتماعات دفعت نحو الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي لقادة الاطار التنسيقي لحسم اختيار رئيس الوزراء".

وبحسب المصادر، فإن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون الاجتماع (مساء اليوم) في منزل رئيس ائتلاف تحالف الأساس محسن المندلاوي، والاجتماع سيخرج على الاغلب بالاتفاق على شخص رئيس الوزراء المقبل.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الاطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.

وكان قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 257 مساء الاثنين الماضي، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وناقشوا عدداً من المواضيع على جدول الأعمال وآخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.

وشدد المجتمعون على ضرورة حسم الاستحقاق الوطني بتسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، على وفق السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

لكن، علمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، بأن الاجتماع الأخير سيطرت عليه حالة من - الشد والجذب - بسبب تعنت المرشحين الرئيسيين محمد شياع السوداني ونوري المالكي بالحصول على لقب "رئيس الحكومة المقبلة".

ودفع هذا الخلاف، وفق المصدر، المالكي إلى وضع شروط عدة على المرشح الذي سيختاره الاطار لرئاسة الوزراء، بما فيهم السوداني، من بينها عدم تصدر قوائم انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية المقبلة، وعدم الترشح فيها من الأساس، وأن يكون (مدير مكتب) من سيتصدى للمنصب، من خارج التحالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء القادم، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة من الإطار التنسيقي تكون داخل مكتب رئيس الوزراء، وتحديد مدة 100 يوم لاختبار الحكومة الجديدة.