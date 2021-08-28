بعد قطيعة .. بغداد تجمع أمير قطر برئيس الوزراء الإماراتي

شفق نيوز / التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، في بغداد، يوم السبت، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ونشر رئيس الوزراء الإماراتي، في تغريدة له على تويتر، عدداً من الصور التي تجمعه بأمير قطر، وعلق عليها بالقول "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله،

وأضاف "الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى، حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

ووصلت صباح يوم السبت، جميع الوفود المصرية والأردنية والإيرانية والقطرية والتركية والكويتية والإماراتية والسعودية، إلى العاصمة بغداد، وقبل ذلك الوفد الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأمين عام جامعة الدول العربية، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

وعلبى مستوى التمثيل الدبلوماسي، يشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.