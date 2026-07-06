بعد قراءته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

شفق نيوز- بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز، مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين.

ويهدف القانون، بحسب بنوده المنشورة أدناه، إلى "تنظيم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة، من خلال تحديد الأفعال التي تُعد جرائم إلكترونية وفرض عقوبات على مرتكبيها".

ويتضمن القانون أيضاً، أحكاماً تتعلق بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، ومكافحة الاختراق والابتزاز الإلكتروني والاحتيال ونشر المحتوى غير المشروع، مع بيان صلاحيات الجهات المختصة في التحقيق والملاحقة القانونية.

يذكر أن مرصد إيكو عراق أكد يوم السبت الماضي، أن قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يتضمن عقوبات مالية وبالسجن المؤبد، فيما أشار إلى أن هذا القانون سيؤدي لتداخل بالصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية، والسلطات الاخرى لاتخاذ هذه العقوبات.