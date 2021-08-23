بعد قرار حزبي بابعادها.. ما مصير آلا طالباني انتخابياً؟

شفق نيوز/ كشف مدير الحملة الانتخابية للنائب آلا طالباني، القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، استمرار الأخيرة في السباق الانتخابي في إحدى دوائر محافظة كركوك، على الرغم من اقصائها عن طريق قيادة الاتحاد الوطني.

وقال امير فخر الدين لوكالة شفق نيوز، إن "آلا طالباني، ما زالت مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك، وهذا الأمر مثبت رسمياً لدى مفوضية الانتخابات، ولها تسلسل انتخابي رسمي".

وأضاف أن "طالباني مستمرة بقرار المشاركة بالانتخابات البرلمانية وحملتها الانتخابية مستمرة وبقوة في محافظة كركوك".

وأظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، تسمية ستة مرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية، في قائمة شهدت خلو ترشيح آلا طالباني العضوة البارزة في الاتحاد.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد الوطني أبدى دعمه للمرشحة المستقلة ديلان غفور ضمن الدائرة الانتخابية نفسها التي ترشحت عبرها آلا طالباني عن قائمة كوردستان والتي ضمت الاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد وجه اتباعه بالتصويت حصراً لديلان غفور في تلك الدائرة، وحذر من إنزال عقوبات لمن لا يلتزم بهذه التعليمات.

ويأتي القرار بعد جملة إقالات شهدها الاتحاد الوطني على يد الرئيس المشترك بافل طالباني، شملت أيضاً محمد تحسين طالباني الرئيس السابق لجهاز "زانياري" الذي يعد استخبارات الاتحاد الوطني.

ومحمد تحسين طالباني شقيق آلا طالباني.