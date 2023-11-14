بعد انهاء عضويته.. الحلبوسي: قرار الاتحادية غريب وهناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية

شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو "قرار غريب، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تايتهم من اين؟"، موضحاً، "سنلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".

وتابع ان "المعارضة في اشكالها المختلفة ادت الى سقوط ثلث المحافظات".