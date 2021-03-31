بعد إقرار الموازنة.. صالح يحيي "العمل الدؤوب" بين الحكومة والبرلمان

شفق نيوز / بارك الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، التصويت على قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2021.

وحيا صالح، في تغريدة له على تويتر، "العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان"، معربا عن أمله في أن "يلبي تطلعات الشعب العراقي لظروف معيشية أفضل".

وأضاف "أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين وإعمار الوطن، واتخاذ أقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".

وصوت البرلمان العراقي، الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار بـ1450 ديناراً لكل دولار.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.