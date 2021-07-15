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بعد قرار المقاطعة.. إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T14:43:10+0000
بعد قرار المقاطعة.. إغلاق الهيئة السياسية للتيار الصدري

شفق نيوز / أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، إغلاق الهيئة السياسية للتيار، وتعيين نصار الربيعي ومحمد الموصلي مستشارين خاصين للصدر.

وذكر المكتب في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار جاء "نظراً للظروف الراهنة وحرصاً على مصالح الشعب والوطن".

وأضاف البيان، "كما تقرر تعيين الدكتور نصار الربيعي والشيخ محمد الموصلي مستشارين خاصين للصدر".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق في الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.

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