بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ائتلاف المالكي يلوح بكتلة أكبر خلال ايام

شفق نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن "الكتلة الأكبر"، الذي صدر في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن "الكتلة الأكبر"، سوف يدفع القوى السياسية كافة الى اجراء حوارات ومفاوضات جديدة، من أجل تشكيل هذه الكتلة، والتي سوف تكون مهمتها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وبين اللامي أن الحوارات والاتصالات مستمرة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، من أجل تشكيل "الكتلة الأكبر"، بين الطرفين، واذا لم يحصل ذلك، فهناك حوارات لتشكيل كتلة أكبر تجمع قوى سياسية مختلفة، خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي وقت سابق من اليوم ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) دعوى الإطار التنسيقي في طعنه بالكتلة الأكبر نيابياً.

وكان النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني عن الإطار التنسيقي قد قدما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية التي عقدها رئيس السن.

وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى في 9 كانون الأول الماضي باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.