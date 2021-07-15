بعد قرار الصدر.. الكاظمي يصدر توجيهاً انتخابياً جديداً

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، الوزارات كافة بأخذ ما يقتضي كلاً حسب اختصاصه بشأن تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤ لسنة ٢٠٢١)، الخاص بالاستعانة بخدمات الموظفين لإنجاز انتخابات مجلس النواب القادمة، وذلك بعد ساعات من قرار لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات وسحب دعمه من الحكومة الحالية والمقبلة.

وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن التوجيه نصّ على حث موظفي دوائر الدولة كافة بالتقديم من خلال الرابط الإلكتروني (37.98.225.237:9999)، والتأكيد على الموظفين ممن قدموا عن طريق الرابط المذكور تسليم الاستمارة ورقيا إلى أي مركز تسجيل تابع لمحافظة سكناهم مع صورة ملونة واضحة من المستمسكات الثبوتية.

وتقرّر شمول الموظف بكتـاب شكر وتقديـر مـن رئيس مجلـس الـوزراء إضافة إلى مكافأة مالية مقدارها (١٥٠٠٠٠) دينار، فقط مائة وخمسون ألف دينار لتحفيزهم على التقديم، فيما تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرسال أسماء الموظفين ممن قدموا للعمل بصفة موظف اقتراع إلى الوزارات ليتسنى حصر أعداد وبيانات المتقدمين وغير المتقدمين.

وأضاف، "على الوزارات كافة تسهيل إجراءات تزويد الموظف بكتاب التأييد المتعلق باستمرارية الخدمة كونه من المستمسكات المطلوبة للتسجيل؛ على أن يسلـم كتـاب التأييد إلى الموظـف شخصيا وعدم إرساله مـن خـلال الدوائر إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع مطالبة الموظف بتقديم صورة من وصل تسليم استمارة التقديم لموظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي إلى الدائرة التابع لها".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في تشرين الأول المقبل وهي موعد مبكر، ذهبت إليه الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد احتجاجات واسعة.