بعد قرار الاتحادية.. دبلوماسية الحلبوسي تدور وواشنطن تناشد القضاء العراقي الالتزام بالدستور

شفق نيوز / أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، أهمية وجود قضاء مستقل يتبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته على الدستور العراقي.

ورحبت رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس، بلقاء رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، لافتة إلى أنها ناقشت معه "التطورات الأخيرة والوضع الأمني في العراق".

إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن القضاء العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن زيدان استقبل رومانوسكي مساء اليوم، وبحث معها "التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك".

وعقب ذلك، أعلنت السفيرة الأمريكية، عن اجتماعها مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لـ"معرفة التطورات الأخيرة والوضع الأمني في ⁧‫العراق‬"، بحسب تدوينة على منصة إكس.

وبعد ذلك، بحث الحلبوسي، مع السفيرَ التركي لدى العراق علي رضا كوناي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الحلبوسي، الرئيسَ العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، وناقش معه تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، بات ومُلزم لجميع السلطات، ولا يخضع للطعن القانوني.