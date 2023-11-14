بعد قرار الاتحادية.. الحلبوسي يرفع الجلسة إلى "إشعار آخر" ويغادر البرلمان

شفق نيوز/ رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، الجلسة البرلمانية قبيل انعقادها، بعد أن تلقى خبر إنهاء عضويته على خلفية دعوى قضائية سبق وأن رفعها ضده النائب "السابق" ليث الدليمي.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من يوم الثلاثاء الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023.

وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "الحلبوسي قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وغادر البرلمان فور ذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية".

وكان محامي النائب "المقال" ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر المحامي في تسجيل فيديوي، اطلع عليه وكالة شفق نيوز، أن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ"المهمة والكبيرة".

وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قراراً يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.

وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".