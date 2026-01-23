بعد قرار "الاتحادية".. البرلمان يعلن أسماء المرشحين النهائية لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، الأسماء النهائية للمتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية، بعد ارتفاعها إلى 19 مرشحاً بقبول المحكمة الاتحادية ترشيح 4 أسماء.

وقال بيان لرئيس المجلس ورد وكالة شفق نيوز، إنه "وجّه إعلان أسماء المرشحين النهائية الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق".

ووفقاً للبيان، فأن الأسماء النهائية هي كما يلي:

1. شوان حويز فريق نامق

2. احمد عبد الله توفيق احمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. اقبال عبد الله امين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى امين نادر

15. نوزاد هادي مولود

16. خالد صديق عزيز محمد

17. آزاد مجيد حسن

18. رافع عبد الله حميد موسى

19. سالم حواس علي الساعدي

يأتي إعلان الأسماء النهائية بعد قبول ترشيح 4 أسماء أقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم.

حيث أشار البيان، إلى أنه "استناداً لأحكام المادة (5/رابعاً) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وبناءً على قرارات المحكمة الاتحادية العليا المرقمة (17 و22 و24 و27 / اتحادية /2026 ) بتاريخ 19/1/2026 التي أقرت قبول ترشيح أربعة مرشحين".

ووفقاً لقرار المحكمة فأن المرشحين الأربعة، هم كل من: (خالد صديق عزيز محمد - آزاد مجيد حسن - رافع عبد الله حميد موسى - سالم حواس علي الساعدي) ممن قدموا اعتراضات على عدم ظهور أسمائهم في الاعلان الذي تضـمن أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية".