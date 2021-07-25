بعد قتل نجل الناشطة .. تلويح بتدويل الخروقات الامنية في البصرة

شفق نيوز/ قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي اليوم الأحد، إن محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق تشهد ضعفاً أمنياً يؤدي الى تكرار جرائم القتل والاختطاف، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

واضاف البياتي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مايحدث في محافظة البصرة من جرائم قتل واختطاف هو ضعف في أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارتية واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب".

وأوضح أن "تحول هذه الظاهرة إلى عادات مشجعة الى جرائم أكثر وابشع وانتهاك في حقوق الإنسان واستهداف الناشطين وأسرهم".

وتابع، "أننا بعد اعجزنا من مطالبة الحكومة التحقيق الجاد ومعاقبة الجناة، وندعو المجتمع الدولي الى أن يقوم بواجباته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الناشطين العاملين في حقوق الإنسان الذين أصبحوا هم وذووهم في مرمى استهداف العصابات والمافيات التي تستغل الضعف الأمني".

وافاد مصدر امني اليوم الأحد، باغتيال المواطن علي كريم نجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس في محافظة البصرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة عثرت على جثة كريم في قضاء الزبير غربي البصرة بعد اختفائه لـ24 ساعة.