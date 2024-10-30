بعد إقالة الكروي.. رئيس مجلس ديالى ينصب "سالم التميمي" رئيسا بالوكالة

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، تعيين نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي رئيساً للمجلس بالوكالة، وذلك بعد إقالة رئيس المجلس عمر الكروي.

وجاء في كتاب موقع من رئيس مجلس محافظة ديالى بالوكالة، سالم عبد الله التميمي، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، أنه تم تعيينه رئيساً بالوكالة لمجلس محافظة ديالى لحين انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وأشار الكتاب إلى أن التميمي مخول بالصلاحيات القانونية والإدارية والمالية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، على أن يبدأ بممارسة مهامه اعتباراً من اليوم، الثلاثين من تشرين الأول.

كما أضاف الكتاب أن عمر معا صالح الكروي، (المقال)، سيستمر بممارسة مهامه كعضو في مجلس محافظة ديالى اعتباراً من ذات التاريخ.

يذكر أن مجلس محافظة ديالى قد صوت، أمس الثلاثاء، على إقالة الرئيس عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة، فيما وصف الكروي عملية إقالته بأنها غير قانونية.