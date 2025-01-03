بعد فيديو مسرّب.. وزير العدل يوجه بإعفاء مدير سجن التاجي

شفق نيوز/ وجه وزير العدل خالد شواني، يوم الجمعة، بإعفاء مدير سجن التاجي على خلفية نشر مقطع فيديو لنزلاء في السجن، وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في كيفية وصول الهاتف الى داخل القاعة السجنية وتحريك شكوى جزائية بحق النزلاء بتهمة تهديد أمن الدولة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تسريب مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من النزلاء يهددون أمن الدولة وجه الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية وبعد توجه اللجنة إلى القسم السجني تم ضبط الهاتف النقال وفتح تحقيق في كيفية دخول الهاتف إلى القاعة السجنية، كما تم إحالة النزلاء الى الجهات التحقيقية".

ولفتت الوزارة إلى أن "وزير العدل خالد شواني وجّه بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي من مهامه بسبب تقصيره في أداء مهامه".

ووجه شواني، بحسب البيان، بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المقصرين بادخال الهاتف الى القاطع السجني، وتحريك شكوى جزائية ضد النزلاء بتهمة تهديد أمن الدولة لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات".

وأكد شواني، أن "وزارة العدل عازمة على تعزيز الرقابة في المؤسسات الإصلاحية ومنع أي خرق أمني أو إداري يمس بنظام السجون"، مشيراً إلى أن "الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يهدد سلامة النظام الإصلاحي أو يخل بالتزامات الوزارة تجاه العدالة والمجتمع".