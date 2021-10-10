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بعد فيديو لشفق نيوز.. قوات الأمن تعتقل "المخطط" لتخريب محطات انتخابية في الموصل

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T09:42:25+0000
بعد فيديو لشفق نيوز.. قوات الأمن تعتقل "المخطط" لتخريب محطات انتخابية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باعتقال شخص خطط لتخريب محطات انتخابية في الموصل، بعد أن نشرت وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو يظهر فيه تخطيط جهات محددة لـ"إسقاط" مركز انتخابي جنوبي الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الامن والاستخبارات اعتقلت الشخص الظاهر في الفيديو وهي تحقق معه الان ومع من يعمل".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، تحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر فيه تخطيط جهات محددة لـ"إسقاط" مركز انتخابي جنوبي الموصل مركز محافظة نينوى.

وجاء في المقطع المصور، حديث شخص مع مجموعة من رفاقه بوجود منتسبي أمن، على إسقاط  مراكز انتخابية، ضمن الدائرة الخامسة في ناحية القيارة، جنوبي الموصل، عبر "قطع اسلاك الانترنت بعد الظهر"، عازياً ذلك لـ"عدم وجود ثقل جماهيري لمرشحيهم في تلك المحطات".

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