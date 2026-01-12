بعد "فيتو" المالكي.. الحكيم يلتقي الكاظمي ويبحث ملف الرئاسات

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الاثنين، مع رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ملف الرئاسات والاستحقاقات الدستورية.

وقال مكتب الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكيم التقى الكاظمي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في العراق وطبيعة الاستحقاقات القادمة".

وأضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولاسيما ما يتعلق بملف الرئاسات، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

وتابع أن "الحكيم أكد على اهمية الانتباه الى التحديات المحيطة بالعراق، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وخطاب التصعيد في المنطقة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية في الحفاظ على الاستقرار".

يشار إلى أن مصدرا في الإطار التنسيقي الشيعي قد كشف لوكالة شفق نيوز، أن قوى التي اجتمعت السبت الماضي، في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للانسحاب من الترشيح ومنح المساحة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للترشح.

وبحسب المصدر، لاقى ترشيح المالكي تأييد أغلب زعامات التنسيقي، باستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي طلب رأي المرجعية، وأرسل رسالة للمرجعية في النجف، لكن الأخيرة قد جددت رفضها التدخل في ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي باتت مساحة التنافس تقتصر على المالكي فقط.