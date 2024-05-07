بعد فصله من حزبه.. "مرشحة" تطارد نائب رئيس مجلس نينوى بمنصبه

شفق نيوز/ كشفت مرشحة "خاسرة" في نينوى، يوم الثلاثاء، عن شكوى تقدمت بها للمحكمة الاتحادية تطالب فيها باستحقاقها ككوتا نساء ضمن حزب (نينوى لاهلها).

ويتيح القانون، في حال كسبت الدعوى أن تكون بديلاً عن نائب رئيس مجلس نينوى محمد الجبوري، الذي فصل من الحزب في وقت سابق اليوم، والذي أكد أن المحكمة الاتحادية اغلقت دعوى قضائية تقدمت بها المرشحة "الخاسرة".

ويتزعم حزب نينوى لأهلها محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، وحصد خمسة مقاعد في المجلس من بينهم محمد الجبوري الذي مازال الجدل دائراً حول أحقيته في عضوية المجلس بنينوى، اذ ان المحكمة الاتحادية مازالت تناقش شكوى تقدمت بها المرشحة لانتخابات مجلس نينوى عن حزب نينوى لاهلها سهام الجبوري، والتي تدعي أحقيتها في الحصول على المقعد بدلاً من عضو المجلس محمد الجبوري كاستحقاق كوتا نساء في المقعد الخامس للحزب والذي حصلت عليه.

وظهر مجلس محافظة نينوى في جلسته رقم 11 المنعقدة أمس الاثنين، تولي عضو المجلس عبد الله النجيفي مهام نائب رئيس المجلس بديلا عن محمد الجبوري الذي قالت عنه مصادر إنه كان في العاصمة بغداد لاكمال اجراءات في المحكمة الاتحادية تتعلق بشكوى تقدمت بها منافسته الخاسرة التي تطالب باستحقاقها كبديل عنه.

لكن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد عبد الله الجبوري قال في منشور له عبر صفحته الشخصية، كما تابعتها وكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية اغلقت الدعوى التي تقدمت بها احدى المرشحات لزيادة تمثيل مقاعد النساء في مجلس محافظة نينوى خلافاً للدستور والقانون الذي ثبت عدد النساء في مجلس المحافظة".

وأضاف الجبوري عبر المنشور "بذلك طويت الصفحة الأخيرة من مسلسل الاستهداف الذي تعرضنا له في الفترة الماضية وواضح لنا من هي الجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاستهداف".

من جانبها نفت سهام الجبوري غلق الدعوى، وأكدت أنها مازالت قائمة حتى اشعار اخر بسبب طلبها التاجيل لأسباب شخصية.

وأخبرت الجبوري، وكالة شفق نيوز، بأن شكوتها كانت على المفوضية لوجود غبن في تمثيل النساء بالمجلس، اذ ان الدستور يؤكد على ان النساء لا تقل عن 25٪؜ وما موجود بالمجلس هو 24 وبشيء قليل".

وعن ادعاءات محمد الجبوري، عن غلق الدعوى، قالت سهام الجبوري، أن "منافسها (محمد الجبوري) قدم طلباً للمحكمة الاتحادية ليكون طرفاً ثالثاً بالدعوى وتمثيل نفسه رغم انني لم اواجه التهم له لكنه يعلم ان هذا الشيء ليس استحقاقه".

واضافت، ان "المحكمة الاتحادية ردت طلبه بعدم الموافقة لأن الدعوى قد تأجلت بطلب مني ولا صحة لإدعائه بغلق الدعوى".

وقرر حزب "نينوى لأهلها" بزعامة المحافظ السابق نجم الجبوري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فصل أحد أعضاءه (محمد الجبوري) والذي يشغل نائب رئيس مجلس المحافظة كعضوٍ من الحزب.

وأظهرت وثيقة صادرة عن حزب "نينوى لأهلها"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، فصل العضو في الحزب محمد عبد الله الجبوري كعضوٍ من الحزب بداعِ العمل لصالح حزب سياسي اخر واسبابٍ اخرى تتعارض مع واجباته.

ويشغل عضو الحزب "المفصول" محمد عبد الله الجبوري منصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى وهو شقيق النائب عن نينوى احمد الجبوري.